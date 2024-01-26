قال السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري إن بلاده تحتاج المزيد من الوقت لإنجاز مشاريع في مجال الطاقة كانت قد باشرت العمل بها في وقت سابق.



وأشار إلى أن الشركات الإيرانية أنهت أعمال التجهيز في مجموعتي كهرباء بحلب كل منهما باستطاعة 200 ميغاواط، وأخرى في اللاذقية باستطاعة 185 ميغاواط، لافتا إلى أن دخولها للخدمة متوقف على مسألة إمدادها بالغاز، والذي يجري العمل على توفيره، حسبما نقل موقع «أثر برس» الموالي.



وتوقع السفير الإيراني أن تنجز الشركات الإيرانية تأهيل وصيانة محطات توليد كهربائية أخرى في سورية خلال الشهرين المقبلين.



وعزا أكبري التأخر في تأهيل محطات التوليد وبقية الاستثمارات الإيرانية الأخرى في سورية إلى تعطل المطارات السورية جراء القصف الإسرائيلي والذي يؤخر وصول المستثمرين وطائرات شحن المعدات اللازمة لتلك الاستثمارات.



وأعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان أن بلاده تستعد لإجراء إصلاحات أساسية لمحطات الكهرباء السورية لتوليد 5000 ميغاواط، مضيفا أن بلاده قدمت خط ائتمان ثان لسورية خاص بقطاع الكهرباء.