بيروت ـ جويل رياشي



في منطقة السوديكو التي اشتهرت بكونها كانت «خط تماس» أيام الحرب اللبنانية، بات اسم جان كلود بولس على لوحة زرقاء في أحد الاحياء القريبة من «بيت بيروت»، حيث أطلق اسمه من قبل المجلس البلدي لمدينة بيروت على الشارع الذي سكنه وعاش فيه.

لم ينس جمهور الشاشة الصغيرة، وخصوصا ام الشاشات اللبنانية «تلفزيون لبنان»، الرجل الذي رحل في 2012 عن 78 عاما (مواليد 1934) والملقب بـ«بيّ التلفزيون اللبناني».



المبادرة اتت من البلدية تكريما لرجل اعطى الكثير في كل المجالات التي عمل فيها وخصوصا في مجال التلفزيون، وصولا الى توليه منصب رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ «تلفزيون لبنان» بين 1996 و1999. تجربة غنية وثقها الراحل في كتاب بالفرنسية عنوانه «التلفزيون رحلة الى الجحيم»، وفيه محطات من عمله الطويل في التلفزيون الرسمي بأقنيته العربية والاجنبية كمقدم ومدير برامج وصولا الى المنصب الارفع.



ابنته جوزيان التي عرفها الجمهور من البرامج التي رافقت فيها والدها، وعادت حاليا الى بدايات والدها من المسرح، حيث تنشط في مسرح «مونو» بالأشرفية، شكرت عبر «الأنباء» بلدية بيروت على مبادرتها «في تخليد اسمه بشارع في المدينة التي أحب، وحيث عاشت عائلتنا الصغيرة». واقتصرت المناسبة، تدشين الشارع رسميا، على حضور النائب جهاد بقرادوني ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود واعضاء من المجلس البلدي والعائلة واصدقاء.



مسيرة المهندس جان كلود بولس ورجل الاعلانات والبرمجة التلفزيونية والرؤية الاعلامية، تمثلت رمزيا في لوحة على مدخل شارع بيروتي. قد تشير الى الشارع الخاص به، او الى اثير واسع لايزال عالقا في اذهان جمهور التلفزيون في لبنان.