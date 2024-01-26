من مختلف الفئات العمرية توافد العديد من الزوار على أجنحة دولة الكويت المشاركة في الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للاطلاع على الإصدارات الكويتية.



وتشارك دولة الكويت بأجنحة لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز البحوث والدراسات الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من دور النشر الأخرى.



وتشهد الأجنحة الكويتية حضورا لافتا للعائلات والأطفال وطلبة المدارس للاطلاع على الإصدارات الكويتية المشاركة وأبرزها «مجلة العربي» و«عالم المعرفة» و«عالم الفكر» و«سلسلة المسرح العالمي».



وتنوعت الإصدارات التي تقدمها هذه الأجنحة ما بين ثقافية وسياسية وعلمية ومنها «موسوعة الكويت العلمية للأطفال» و«معالم مدينة الكويت القديمة» و«لقطات من الماضي» و«ملامح من تاريخ الكويت» و«أيام كويتية» و«الذكرى الثانية لمسيرة ومبادرات الخير أمير الإنسانية» و«إسهامات الكويت في الثقافة العربية» و«المواطنة».