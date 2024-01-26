عبدالعزيز جاسم

تأهل العربي إلى الدور ربع النهائي في كأس سمو الأمير بعد فوزه الصعب على الصليبخات بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في انطلاق البطولة على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر.

ولم تمض سوى 10 دقائق حتى تمكن العربي من تسجيل هدف التقدم بعد تسديدة رائعة لبندر السلامة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس الصليبخات عبدالله عيسى. وبعد هدف التقدم ضغط الأخضر كثيرا على مرمى منافسه من أجل تسجيل الهدف الثاني لكنه لم يتمكن ذلك وسط دفاع وتراجع كبير من قبل لاعبي الصليبخات الذين فشلوا في شن أي هجمة مرتدة منظمة على مرمى الحارس سليمان عبدالغفور.

ومع انطلاق الشوط الثاني ، حاول الصليبخات مجاراة العربي وتبادل معه الهجمات في محاولة منه لتسجيل هدف التعادل وبعدها سيطر الأخضر على مجريات المباراة لكن لكن دون خطورة كبيرة على الرغم من التغييرات التي أجراها المدرب داركو نيستروفيتش بدخول خالد خلف وممادو ثيام بدلاً حمزة خابا وأيمن الصفاقسي.



وحاول الصليبخات مباغتة الأخضر في الدقائق الأخيرة ورمى بكل ثقله في الأمام لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل.