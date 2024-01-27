أعلن مركز العجيري العلمي أن سماء الكويت ستشهد فجر غد السبت ظاهرة فلكية نادرة الحدوث وهي اقتران كوكبي عطارد والمريخ وستكون رؤيتهما ممكنة بالعين المجردة.



وأضاف المركز، في بيان لـ «كونا» اليوم الجمعة، أن سماء البلاد على موعد غدا مع ظاهرة اقتران الكوكبين «الأحمرين» بدرجة اقتران تصل إلى 0.25 وبالتالي سيكونان الأقرب لبعضهما البعض.



وذكر أن حالة الاقتران ستشاهد من الفجر وحتى شروق الشمس وتستمر رؤيتها حتى يوم الاثنين خلال أوقات الليل في الجزء الجنوبي الشرقي.



ودعا المركز رواد البر والمناطق المكشوفة إلى رصد الظاهرة والاستمتاع بها، مبينا أن رؤيتها ستكون ممكنة بالعين المجردة أو عبر المنظار أو التلسكوب الصغير.