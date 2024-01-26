استخدام لغة الشتم لاستدراجنا للردّ لكن لا يستحق الرد



بيروت ـ أحمد عزالدين



رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مداخلات النواب قبل البدء بمناقشة بنود الموازنة، فقال: على مدى يومين استمعت إلى مناقشات السادة النواب وآرائهم واقتراحاتهم، والقسم الأكبر منها بناء ويسهم في تصحيح ما يجب تصحيحه، على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس النيابي، لما فيه خير المواطن ومصلحة الدولة وحسن سير عمل المؤسسات. وحبذا لو تستمر المناقشات بهذا النهج البناء، لأن الوطن يخصنا جميعا، والحكومة والمجلس النيابي هما ضمانة الدولة، وجميعنا في منزل واحد وتحت سقف واحد، إذا تصدع، لا سمح الله، فسينهار علينا جميعا.



ولكن هناك من يعتقد أن بقاءه في المشهد السياسي مرهون بتشغيل آلة الشتم وقلة اللياقة وإثارة النعرات، ظنا منه انه يستدرجنا للرد عليه باللغة نفسها. وقد فاته أنه لا يستحق لا مديحا ولا هجاء.



اليوم، نحن في جلسة مناقشة الموازنة، وهي من أهم أولويات الحكومات، لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، وإقرارها هو أيضا من اهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديموقراطي السليم.

فهذا العمل البرلماني أصبح مؤخرا محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصا اذا ما نظرنا بموضوعية إلى جوهر التعديلات التي يصار إلى اعتمادها خلال المناقشات. فالاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة، هو من طبيعة العمل وموجباته، لكن البعض يصنفه في خانة الأعمال الكارثية، لكي يبني مجدا زائفا عليها.



ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات إلى الحكومة وإلي شخصيا بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد.



وأضاف: السلوك الذي اعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري، الذي حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة، كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.

وتابع: إن أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية. يقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء، والأسباب كانت في غياب مكون لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء. اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة، وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصلب على وجهه مسيحي. وهذا القول معيب ويشكل إهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به، فيما سواهم يطرح الحجج للتعطيل، ليس إلا.



إن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء تعني تحمل التبعة، والتبعة مرتبطة بالسلطة، فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه إياها الدستور، فالسلطة والمسؤولية متلازمتان ويكملان بعضهما البعض.

إنني رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة، لي حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة، ومراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها. ولهذا السبب تلقيت السهام الموجهة من بعضهم إلى الحكومة بمجموع أعضائها، أي عن كل الوزراء.



ورغم أن اجتماعنا ينحصر بمناقشة مشروع الموازنة ونحن لسنا أمام مناقشة عامة، ولكن ردا على ما أثار حفيظة البعض، تطفلا ومن غير وجه حق، ومن المنطلق المذكور عينه، بادرت، وسأبقى مبادرا، لتوجيه الكتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء، لحملهم على القيام بواجباتهم، لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء.



عوضا من لعن الظلام، المطلوب إضاءة شمعة، وهذا ما نحاول ان نفعله، ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل.



وعليه، سأستمر بالقيام بكل ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه علي ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة، مع التذكير بأن أي تقصير قد يرتكب من أي وزير في حكومتي سينسحب حكما على الحكومة ورئيسها، ويشكل إخلالا بالواجبات المترتبة عليها.



وقال: كما أن هذا الأمر يعرض الحكومة كل الحكومة، رئيسا وأعضاء، للمساءلة. والمفارقة أنه عند كل أزمة توجه إلينا الاتهامات بالتقصير والمطالبات بمعالجة المشكلات، وعندما نقوم بواجبنا نتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية.



في سياق المناقشات أيضا سمعنا اتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد إلى أطراف سياسية، وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق. موقفنا الثابت والمكرر يركز على الالتزام بكل القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولا إلى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها، ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنما في البعدين الإقليمي والدولي.



منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، اعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة.



وتابع: ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، وردا على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة، والذي يمكن تحقيقه، كما اوردت في رسالتي الجوابية من خلال الخطوات التالية:

٭ أولا: فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.



٭ ثانيا: إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولا إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701.



٭ ثالثا: مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.



وعليه، نحن ملتزمون أن نبعد الحرب عن لبنان. ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزة والشروع في حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.



واضاف: في موضوع النازحين، فإن الحكومة لم توفر جهدا إلا وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية، وفي كل جلسة للحكومة نبحث هذا الملف سعيا لإيجاد الحلول المرجوة. فقد وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للامم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها، والقيام بكل الاجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة.



إن هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية، لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، من دون أن ننسى المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والايرادات.



وتابع: سعينا ولا نزال للانقاذ ومعالجة الازمات المتلاحقة منذ العام 2019 وابرزها توقف المصارف و«كوفيد» وانفجار مرفأ بيروت، كما نعمل على حفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات التي يجب التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل.وهذه المشكلات ورثناها ولسنا نحن من صنعها.



مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه، يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف، تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكينا للاستقرار المالي والنقدي الذي توصلنا اليه تدريجيا خلال العام المنصرم رغم الظروف السياسية والامنية الداخلية والاقليمية المعاكسة فالاستقرار في سعر الصرف مؤخرا ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.

وقال للعلم ان موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17.2 مليار دولار، فيما في عامي 2022 ادرنا البلاد بحوالي 800 مليون دولار.

استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد، ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من مليار دولار، منها 150 مليونا فريش و850 مليون دولار.



علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية. مثال على ذلك احدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون و500 الف دولار، وقد أدرناها بـ 28 الف دولار. حققوا بالاموال التي صرفت على مدى السنوات العشر الماضية.



صحيح أن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن، ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تعطي نتيجة في المدى القريب بل في المديين المتوسط والقريب. ولكن في هذه الاثناء هناك ضرورة للإنفاق على الرواتب والأجور والقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم ومعالجة مسألة الفقر، وهذه القطاعات في حاجة إلى أكبر نسبة من الايرادات التي وردت في مشروع قانون النفقات الاستثمارية.



نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها إعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية، وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها.



وتابع: في الادارة بداية اشير إلى انه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، سنطرح كما تعهدنا موضوع اعطاء الحوافز المالية للقطاع العام.



بالنسبة لملف الأملاك العامة البحرية



إن الإيرادات المقدرة سابقا كانت تناهز 56 مليار ليرة فقط، ولكن جراء قيام الحكومة بإصدار المرسوم 11258/2023 القاضي بتعديل إشغال الأملاك العامة البحرية والرسوم المتوجبة على شاغلي هذه الأملاك (أصولا أو تعديا)، فإن الإيرادات المقدرة ضمن مشروع موازنة العام 2024 أصبحت بحدود 2550 مليار ليرة، أي بزيادة 50 ضعفا عما كانت عليه سابقا.



كما أن الحكومة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والنقل قامت بإبرام مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش لإجراء مسح شامل جديد لكامل إشغالات الأملاك البحرية ومكننة هذه المعلومات.



ومن خلال قراءة أولية لنتائج المسح المذكور تبين وجود فروقات كبيرة جدا بين المساحات المصرح بإشغالها وتلك المشغولة فعليا من قبل المتعدين على هذه الأملاك مما سيرفع حكما الإيرادات لأضعاف ما هو متوجب حاليا.



أما بالنسبة لتوحيد سعر الصرف، فإن الاتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة، ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثمانا باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي. ولتنفيذ هذا الهدف يدرس مصرف لبنان كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كل سلبيات يمكن ان تنتج عن ذلك.

شهد الاقتصاد بعض النمو بعد نمو سلبي لعدة سنوات ولكن التعافي الكامل يحتاج إلى كل الاصلاحات التي وردت في برنامج الحكومة الاصلاحي، ولكن اي عملية اصلاح تندرج على مدة زمنية ممتدة إلى مدى متوسط الاجل، أما الموازنة فتبقى آفاقها عاما واحدا. فالاصلاحات المرجوة للنهوض بالاقتصاد تمر عبر تشريع قوانين مستقلة عن الموازنة، كانت الحكومة قد أحالت بعضها إلى المجلس الكريم بانتظار اقرارها، والبعض الآخر سيرسل إلى المجلس النيابي الكريم في الاسابيع المقبلة.



اليوم، نناقش الموازنة التي ارسلناها في المهل الزمنية المطلوبة. اما بالنسبة إلى مشاريع القوانين المرسلة، وخطة التعافي فليتها كانت مرتبطة بمهل لكي تكون حافزا للاسراع في درسها في مجلس النواب. ونحن على استعداد لدرسها معا ونقبل بأي اقتراح لتمويلها. فلماذا تحميل الموازنة أكثر من اطارها العملي؟



لكن يبقى الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والاقتراحات عملا بناء ويفيد المصلحة العامة اذا أتى بعيدا عن التهويل الشعبوي لمكاسب سياسية.



إن اقرار الموازنة في موعدها الدستوري يصب في خطة الحكومة الهادفة إلى تمكين الاستقرار ما يؤثر ايجابيا على الاوضاع المعيشية في البلاد ويدعم حركة النهوض والنمو الاقتصادي لمحاربة التضخم ومعالجة مسألة الدين العام وتجنب التدهور في سعر الصرف.



ولابد من الإشارة ان النجاح في تأمين استقرار سعر الصرف ابتداء من أيار (مايو) 2023، اتى نتيجة للتحسن الجذري في إيرادات الخزينة من جراء تصحيح الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، وعلى أثر ادارة مالية متحفظة، وهذا الأمر سمح بلجم التقلبات الحادة وباعتماد قواعد واقعية وعلمية في اعداد موازنات 2023 و2024.



لابد من اللجوء إلى اعتماد قاعدة استثنائية في تأمين تمويل الدولة من خلال سلف خزينة، من اجل استمرار المرفق العام وتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين في غياب الاعتمادات اللازمة والضرورية وفي ظل ظروف استثنائية (منها التقلبات الحادة في سعر الصرف)، ونحن لا نخفي هذا الموضوع او نتنكر له بل طالبنا بما من شأنه أن يؤمن انتظام وضعية تلك السلف من الناحيتين المالية والقانونية، عبر مشروع قانون أقرته الحكومة وارسل إلى مجلسكم الموقر.



كانت الواردات في حدود 230 الف مليار ليرة عام 2023 وصرفنا منها بما فيه السلف المقرة في مجلس الوزراء 204 آلاف مليار، وقد اضطررنا للقيام بذلك.



من أبرز أهداف مشروع موازنة 2024 تمكين القدرة التمويلية للخزينة التي تبقى اليوم ركيزة الاستقرار المالي والنقدي كما والعنصر الاهم لاستدامة الادارات والمؤسسات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين واعادة بناء اقتصاد فعال، ومن شأنها أيضا المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات المهمشة من خلال اعادة توزيع المداخيل وتعزيز الانفاق الاجتماعي.



هنا نشير إلى انتقاد بعض السادة النواب بشأن «التلاعب في أرقام الموازنة وموازنة عجزها 0%»، نحن على يقين أن الاعتمادات لا تلحظ خدمة الدين المترتبة فعليا والمتأخرات في هذا المجال، كما وانها لا تلحظ اعتمادات وفيرة للصيانة والانفاق الاستثماري، وبعض المصاريف الملحة الذي أتى من خارج الموازنة، لكن كما كان الحال في 2023، السلطات المالية قيمة على عدم استحداث عجز في التمويل يهدد الاستقرار. وان التغيير الذي حصل نتيجة رسالة وزير المال للجنة المال كان انعكاسا لتحسن الايرادات بعد تحويل إلى مجلسكم الكبير.

إن التهجم الكبير فيما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجني. فليس هناك من زيادة ضرائب، تذكر، وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب.



تحدث البعض عن وحدة المعايير بالنسبة للرسوم ولكن لي بالضرورة، وذلك لأنه يجب تعديل بعض الرسوم التي لم تكن بالمستوى المطلوب.



إن رفع الرسوم على الكحول والتدخين والمواد السكرية له هدف اجتماعي وصحي وتنتج عن هذه المواد امراض اصبحت معروفة ولها تكاليف صحية باهظة.



إن السلطات المالية لا تسعى إلى فرض عبء ضريبي اضافي على كاهل المواطن، كما حاول البعض تصويره وتضخيمه عبر الايحاء بأن الحكومة تريد السطو على مداخيل المواطنين والشركات، وطمس واقعة أن السياسات الضريبية المقترحة التي تصب معظمها في سياق تصحيح القيم، لا تدخل السلة الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود، فيبقى وقعها محدودا على هذه الشرائح.



تبقى اليوم مسألة غياب قطع الحساب والبيانات المالية وهي من أهم محاور اقرار موازنة، لدعم الشفافية والمساءلة، وهذا ما يجب العمل عليه، وهذه تتطلب استعادة القدرات البشرية والانظمة الالكترونية في وزارة المال، كما الحال في سائر الادارات العامة والمؤسسات العامة، كما ان استمرارية العمل الاداري والمؤسساتي من أبرز الاولويات للتعافي، والسير بالاصلاحات والنهوض.مع التعهد بأن قطع الحساب سيكون جاهزا قبل درس موازنة العام 2025، علما أن الحكومة ارسلت بتاريخ 22/5/2022 المرسوم 9330 الرامي إلى قطع الحسابات للادارة العامة والموازنات الملحقة حتى العام 2019.



وختم: نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس أوانه اليوم. ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج إلى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة، ونسير امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه.. انتخبوا رئيسا وحلوا عنا.