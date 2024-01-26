اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الأوضاع في غزة «تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة».



وقال القيادي في «حماس» سامي أبوزهري، في بيان، «إن قرار محكمة العدل الدولية هو تطور مهم يسهم في عزل الاحتلال وفضح جرائمه في غزة، وندعو لإلزام الاحتلال تنفيذ قرارات المحكمة».



من جهة اخرى، بثت «حماس» على «تلغرام» مقطعا مصورا ظهرت فيه ثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة، قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان.



وتمكنت وكالة «فرانس برس» من التعرف على النساء الثلاث استنادا إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى «حماس» منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي.



وقالت دانييلا غيلبوا وكارينا أرييف إنهما جنديتان إسرائيليتان، فيما قالت الثالثة دورون شتاينبريتشر إنها مدنية.



وقالت النساء إنهن محتجزات منذ 107 أيام، ما يرجح أن يكون المقطع قد صور الأحد الماضي.