يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ويليامز بيرنز "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات.



وأكد المصدر لوكالة فرانس برس معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين.



من جهة اخرى، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، دون ترجيح حصول أي "تطورات وشيكة".