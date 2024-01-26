بيروت: احمد عز الدين واتحاد درويش

أقر مجلس النواب موازنة العام 2024 بالاكثرية وسط فوضى تشريعية غير مسبوقة.



إقرار الموازنة جاء بعد ثلاثة ايام من النقاش تحدث خلالها 41 نائبا اضافة الى تقرير رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الذي عرض تعديلات اللجنة على مدى 26 جلسة خلال ثلاثة أشهر .



في ختام المداخلات رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشكل مسهب على مداخلات النواب .



وبعد انتهاء كلمة رئيس الحكومة، وقبل البدء بمناقشة مواد الموازنة طلب النائب سليم عون إقرار الموازنة باقتراح قانون، كما طرح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.



فرد الرئيس بري على الاقتراح بأنه : لا قانوني ولا دستوري ومخالف للنظام الداخلي ولن يمر .



وكانت حصلت مساجلة أخرى بين رئيس الحكومة ونواب "التيار" عندما انتقد النائب عون طريقة انفاق اموال صندوق النقد الدولي .

فرد ميقاتي انفقت ايام الرئيس ميشال عون ، مما اثار جدلا تدخل فيه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب فاحتج نواب من طرابلس على مقاطعة رئيس الحكومة .



مداخلات النواب كانت بمعظمها متضمنة انتقادات لسياسة الحكومة وتشكيكا بأرقام الموازنة والقدرة على جباية الواردات التي لحظتها، كما اعتبر عدد من النواب ان" تصفير" العجز في الموازنة أمر غير واقعي.



وعلى مدى سبع ساعات من النقاش الصاخب اقر المشروع من دون مناداة مع اعتراض عدد من النواب.