حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جلسة جديدة لمحاكمته في نيويورك، حيث استمعت هيئة المحلفين إلى المرافعات الختامية حول سبب وجوب تعويضه لامرأة وجد القضاء أنه قد شهر بها.



ويأتي هذا في إطار دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي جين كارول التي تطالب بتعويضات عن أضرار معنوية ومهنية تفوق عشرة ملايين دولار.



وبعد المرافعات الختامية، التي لا يتعين على ترامب حضورها، ستبدأ هيئة المحلفين التداول حول التعويضات التي سيتم دفعها، إذا قررت أن عليه دفعها.



وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.



وقاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً...". وأضاف ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب "هذه ليست أميركا".



وترامب ليس ملزما بحضور المحاكمة أو تقديم شهادته. لكنه حول جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة جزء من محاولة للديموقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.