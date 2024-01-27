عبدالحميد الخطيب

اختارت إدارة مهرجان «تري كور» الفرنسي للأفلام القصيرة جدا النجمة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ26 والتي ستعقد في مصر خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل وتستمر لمدة 10 أيام، وتتضمن عروضا بالمسابقة الدولية ومسابقة «VS» وندوات وورشا سينمائية خاصة بالأفلام القصيرة جدا التي لا تزيد مدتها عن الـ 4 دقائق.



من جهتها، أعربت إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الاختيار ، وأكدت أن المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بمصر، وأن الأفلام القصيرة جدا تشكل الحاضر الذي نعيشه علي وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصبحت أفلامه جزءا من يومنا وتحقق انتشارا عالميا، وأردفت: المهرجان متميز كونه الأول من نوعه الذي يجمع في مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة، وأن الشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل.



من جانبه شدد د.أسامة أبونار، رئيس المهرجان، على أن تواجد الفنانة إلهام شاهين كرئيس شرف سيشكل إضافة كبيرة للمهرجان، وقال: إلهام شاهين من اولى النجمات العرب اللاتي كرمهن المهرجان لتاريخها السينمائي الحافل فضلا عن دعمها الدائم والمستمر لشباب المبدعين سواء من خلال إنتاجها السينمائي الشخصي أو في الأعمال الأولى لهم.



وأوضحت د.ريم لطفي، الممثل الرسمي للمهرجان، أن دورة هذا العام من المهرجان ستتضمن الكثير من المفاجأت التي سيتم الإعلان في حينها، لافتة الى ان هناك مسابقة دولية أخرى خاصة بمصر سيتم الإعلان عن فتح باب المشاركة فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فضلا عن المسابقة الدولية التي تعرض أفلامها في 30 دولة حول العالم في نفس التوقيت.



بدوره، اشار السيد زياد باسمير، منسق عام مهرجان «ترى كور»، إلى التوسع في أنشطة وفعاليات المهرجان هذا العام، حيث ستقدم عروض الأفلام المشاركة بالعديد من المواقع الثقافية والسينمائية فى القاهرة والإسكندرية من بينها مواقع تستضيف العروض لأول مرة، كاشفا أن المهرجان سينظم عددا من الورش الخاصة بصناعة الفيلم القصير جدا بمشاركة نخبة من كبار السينمائيين في مجالات الكتابة والتصوير والإخراج.