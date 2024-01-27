أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، أن التنسيق جار بين الهيئة العامة للصناعة وإدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ كل ما يلزم لمتابعة واستكمال درجات التقاضي بشأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حول الدعوى القضائية التي رفعتها إحدى الشركات ضد "الصناعة" والمتعلق بمشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة في منطقة العارضية.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما يوم الأربعاء الماضي تجاه الطعون أرقام 1989 و2063 و2064 لسنة 2021 تجاري مدني حكومة/8 يقضي بإلزام كل من وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته بتعويض مادي لتلك الشركة علما بأن هذا الموضوع بدأ في عام 2007 ومازال ينظر في القضاء.