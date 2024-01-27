دارين العلي

قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف، صباح اليوم، بزيارة لمحطتي الشعيبة والزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.



وقد رافق الوزير الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م.محمد العنزي، حيث تم عقد اجتماع مع المدراء والمراقبين والمهندسين في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية وذلك لمتابعة اعمال الصيانة والاستعدادات التي يقومون بها استعدادا لموسم صيف 2024.



وألقى الوزير الحجرف كلمة شكر فيها جميع العاملين في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على جهودهم التي يبذلونها لتأمين الكهرباء والماء لكل من يسكن أرض الكويت، مرحبا بأي اقتراحات أو ملاحظات من شأنها تجاوز التحديات وتطوير العمل والارتقاء به.



وبدورهم قدموا مدراء المحطات عرضا موجزاً عن التقنيات المتعددة المستخدمة في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية حيث أن القدرة الانتاجية لمحطة الشعيبة هي 1420 ميجا وات للكهرباء و 75 مليون جالون امبراطوري من المياه يومياً ، كما تبلغ السعة الإنتاجية لمحطة الزور الجنوبية 5560 ميجاوات للكهرباء و 140 مليون جالون امبراطوري يومياً من المياه. وتعتبر محطة الزور هي نقطة الوصل للشبكة الوطنية الكهربائية مع منظمومة الربط الكهربائي الخليجي.



كما اطلع الوزير الحجرف على سير العمل في محطتي الشعيبة والزور الجنوبية وأثنى على الدور الوطني الذي يقوم به شباب الوطن وتفانيهم في أداء مهامهم بأكمل وجه وحثهم على الاستمرار في اعطاء افضل ما يملكون من علم ومهارات وتطوير القدرات الفنية والاطلاع بشكل مستمر على احدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة والمياه.