قام سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد.

ورافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



واستمع سموه إلى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المنوطة بها، واطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع منتسبي الجيش الكويتي.



وقال سموه إن «الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة (الله، الوطن، الأمير) وهو ما يجسد قيم الولاء والوفاء لهذه الأرض الطيبة والشعب الكريم».



وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش الكويتي إن هذه أمانة تحملونها للجيل الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد، مؤكدا سموه استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش الكويتي من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه.