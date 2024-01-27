قام سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى منفذ العبدلي.



رافق سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



واستمع سموه إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وآلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي وزارة الداخلية.



وأكد سموه أهمية الدور الكبير لرجال الداخلية والجهود المقدرة في حفظ أمن البلاد، معربا عن ثقته بهم للوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام ربهم وأميرهم وشعبهم من خلال «قسم الفخر والشرف (الله، الوطن، الأمير)، وهو القسم الذي نتخذه جميعا منهاجا لنا»، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية لتمكين منتسبيها من أداء واجبهم على أكمل وجه.