عاطف رمضان



تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف، مشاريع جنوب وشرق والمحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد السكنية للوقوف على سير الأعمال الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة وأعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار.



وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان لها إن وزير الإسكان أكد على هامش الزيارة أهمية العمل والتنسيق من أجل الالتزام بالجدول الزمني للأعمال وتجاوز أية معوقات لتفادي التأخر في تنفيذ المشاريع.



وأضافت ان الوزير دعا إلى أهمية الالتزام ببنود العقود المبرمة وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المطلوبة وتحقيق أعلى معايير الجودة.



وذكرت أنه وخلال الجولة استمع وزير الإسكان لشرح موجز قدمه مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي حول الأعمال التي يجري تنفيذها والجدول الزمني لتسليم كل مشروع إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه اعمال التنفيذ والسبل المتبعة لتجاوزها.



ولفتت المؤسسة إلى أن العنزي كشف عن نسب انجاز المشاريع، حيث بلغت نسبة الإنجاز التقديرية ضمن مشروع البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية منذ 5 يونيو الماضي 5.59% وهي تسبق البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال.



وفيما يتعلق بمشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية، كشف العنزي أن العمل مستمر للانتهاء من الأعمال لافتا الى أن هذا المشروع مخصص لفئة من باع بيته الصادر بالقانون رقم 2015/2، والذي يعطي الحق للمواطنين الذين قاموا ببيع بيتوهم وسداد كامل قيمة القرض الممنوح لهم من بنك الائتمان ولمرة واحدة حرصا على توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين، حيث تبلغ مساحة تنفيذ المشروع 120 هكتار، ويشمل إنشاء 1184 بيتا بمساحة تبلغ 300 م2 للقسيمة السكنية الواحدة، بينما تم تنفيذ تصميم البيوت وفق 6 نماذج مختلفة ذات واجهات معمارية حديثة مع مراعاة أن يكون تصميم البيوت الداخلي متوافق مع كافة احتياجات الأسرة الكويتية ومجهز بجميع المكونات والاحتياجات الأساسية وبمساحات مناسبة.