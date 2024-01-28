أعلن نادي مودرن فيوتشر المصري تعيين المدرب الوطني حسام حسن مدربا للفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو إثر خروج الفريق من كأس رابطة الأندية المصرية.



ووقع حسام حسن لتولي رأس الإدارة الفنية رسميا لمدة موسم ونصف الموسم، ويضم الجهاز الفني الجديد إبراهيم حسن مديرا للكرة بجانب طارق سليمان مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر مديرا لشؤون اللاعبين.



وفي كأس رابطة الأندية المصرية، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي المسابقة بعد ختام دور المجموعات أول من أمس، حيث يتواجه الأربعاء المقبل الاتحاد السكندري مع إنبي، وطلائع الجيش مع الجونة، ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام سموحة، والمصري البورسعيدي ضد بيراميدز الخميس المقبل.