

القاهرة ـ محمد سامي



يخوض المنتخب المصري اليوم مواجهة صعبة في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية (بطل نسختي 1968 و1974) وذلك في الساعة الـ 11 مساء بتوقيت الكويت على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.



وستكون المباراة بمنزلة عنق الزجاجة للمنتخب المصري في البطولة بعد النتائج غير المرضية بدور المجموعات التي صعد منها الفراعنة لثمن النهائي بدون أي فوز، وبمساعدة منتخب موزمبيق الذي تعادل مع غانا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ليهدى وصافة المجموعة لمصر خلف الرأس الأخضر.



ولن تكون المهمة سهلة للبرتغالي روي فيتوريا الذي فقد ثلاثة من أهم أعمدة الفريق هم: محمد صلاح نجم ليفربول والحارس المخضرم محمد الشناوي الذي يغيب لثلاثة أشهر لإصابته في الكتف وصانع ألعاب المنتخب إمام عاشور لإصابته بارتجاج في المخ، واستقر فيتوريا بنسبة كبيرة على بدائل الغائبين، حيث سيحرس مرمى الفراعنة محمد أبو جبل الذي قدم مستوى مميزا بالنسخة السابقة، فيما يعوض أحمد مصطفى زيزو أو مصطفى فتحي غياب صلاح، ويعود محمد النني لاعب وسط أرسنال لمكانه في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب إمام عاشور.



ويتسلح منتخب مصر بتفوقه على الكونغو في المواجهات المباشرة ببطولة الكاف، حيث التقيا في 4 مواجهات فاز الفراعنة في 3 مباريات، فيما فاز الكونغو في مباراة واحدة.



ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل الذي تواجد كحكم فيديو في مباراة مصر والرأس الأخضر (2-2) في ختام دور المجموعات.



ومن المقرر، أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة غينيا الاستوائية وغينيا.



وفي مواجهة أخرى اليوم يتطلع منتخب غينيا الاستوائية لمواصلة عروضه القوية ومفاجآته في البطولة عندما يواجه منتخب غينيا على ملعب الحسن واتارا. ويتطلع منتخب غينيا الاستوائية لتكرار نفس الإنجاز الذي حققه في نسخة 2015، عندما تأهل للدور قبل النهائي بالبطولة التي استضافها على أرضه.



ولم يشارك منتخب غينيا الاستوائية إلا في ثلاث نسخ سابقة في 2012 و2015 و2021، واستطاع أيضا تخطي دور الـ16 في النسخ الثلاث.