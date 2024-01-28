

قسا ديبورتيفو ألافيس على مضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل ألافيس صحوته، محققا فوزه الثالث تواليا، رافعا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما مني ألميريا، الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في «الليغا» حتى الآن هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الأخير. ويلعب اليوم سلتا فيغو مع جيرونا، وقادش مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا.



إيطاليا



وفي إيطاليا، عاد تورينو بفوز ثمين من أرض مضيفه كالياري 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ 22 من بطولة إيطاليا لكرة القدم. وهو الفوز الثامن لتورينو هذا الموسم فرفع رصيده إلى 31 نقطة، ومني كالياري بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع. وتستكمل المرحلة الـ 22 للدوري بلقاء جنوى مع ليتشي، ومونزا مع ساسولو، ونابولي مع لاتسيو، وفيرونا وفروزينوني، وفيورنتينا مع إنتر.



فرنسا



وفي الدوري الفرنسي، يسعى بريست لتأكيد حضوره القوي هذا الموسم عندما يواجه باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب مرتين في غضون عشرة أيام، بدءا من المباراة التي تجمعهما الأحد في المرحلة الـ 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. بريست الذي يملك 34 نقطة من 18 مباراة يتخلف عن سان جرمان بفارق تسع نقاط، علما أن الأخير فاز في المباريات الـ 14 التي جمعت الطرفين. وسيسعى باريس بقيادة نجمه كليان مبابي، الى ترويض بريست وتثبيت اقدامه في الصدارة حيث يقترب اكثر فأكثر من لقبه الـ 12 في الدوري.



ألمانيا



إلى ذلك، عزز أينتراخت فرانكفورت موقعه في المركز السادس بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى 31 نقطة بفوزه الثامن هذا الموسم والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة. ويلتقي اليوم أونيون برلين مع دارمشتات وبوروسيا دورتموند وبوخوم.