

كلف الاتحاد التونسي لكرة القدم المدربين المحليين أنيس البوسعيدي ومنتصر الوحيشي بالإشراف على المنتخب الأول مؤقتا بعد الخروج من الدور الأول من كأس أمم أفريقيا وإقالة المدرب جلال القادري والمدربين المساعدين والمعدين البدنيين للمنتخب.



وتسيطر حالة من الغضب على الشارع التونسي بسبب الأداء المخيب للآمال الذي قدمه منتخب البلاد، وفشله في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث وتسجيله لخسارة تاريخية ضد منتخب ناميبيا.



وتذيلت تونس ترتيب المجموعة الخامسة بنقطتين في الدور الأول خلف منتخب مالي المتصدر بخمس نقاط ومنتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، وحلت ناميبيا ثالثا برصيد ثلاث نقاط، وتأهلت للدور التالي ضمن أفضل ثوالث.