

ذكر المدير الفني لمنتخب نيجيريا جوزيه بيسيرو، أنه سيغادر منصبه بانتهاء مشوار «النسور» في كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل. وقال: «أواجه الكثير من الصعوبات في نيجيريا لكنني لم ولن أكشفها. تنتشر الكثير من الأخبار المغلوطة والمضللة يرددها شخص لم أره من قبل ولا يتولى حتى منصب رئيس الاتحاد»، مضيفا: من المثير للدهشة والجنون أن الصحافة النيجيرية نشرت هذا الكلام ونقلته عنها الصحافة البرتغالية.



وبسؤاله حول إمكانية الاستمرار مع منتخب نيجيريا، أجاب: «عقدي ينتهي بنهاية «الكان»، وبالفعل تلقيت عرضا لتجديده لكنني رفضت».



واحتل منتخب نيجيريا وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب الصدارة.