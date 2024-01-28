

فك مان سيتي حامل اللقب عقدته على الملعب الجديد لنادي توتنهام هوتسبير عندما تغلب على الفريق اللندني 1-0 الجمعة وبلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.



ويدين «السيتي» بفوزه الى مدافعه الدولي الهولندي نايثن آكي الذي سجل الهدف الوحيد (88)، مستغلا كرة مرتدة من حارس المرمى الدولي الإيطالي غولييلمو فيكاريو اثر ركلة ركنية انبرى لها البديل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، وهو الهدف الأول والفوز الاول «السيتي» على الملعب الجديد لتوتنهام هوتسبير منذ افتتاحه في أبريل 2019 حيث خسر في جميع زياراته الخمس السابقة إلى هذا الملعب دون تسجيل أي هدف.



وواصل سيتي انتصاراته في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات وواصل حملة الدفاع عن المسابقة التي كانت أحد ثلاثة ألقاب توج بها الموسم الماضي إضافة الى الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.



ولحق سيتي الساعي الى اللقب الثامن في المسابقة للتساوي مع ليفربول وتشلسي، ببورنموث الذي كان أول المتأهلين الى ثمن النهائي بفوزه الكبير على ضيفه سوانزي سيتي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 5-0 الخميس في افتتاح الدور الرابع.



وفرض أستون فيلا مباراة معادة على مضيفه تشلسي عندما أرغمه على التعادل 0-0، والأمر ذاته لنوتنغهام فوريست المتعادل بالنتيجة ذاتها مع مضيفه بريستول سيتي من المستوى الثاني، وكوفنتري سيتي من المستوى ذاته بتعادله مع مضيفه شيفيلد ونزداي 1-1.



ويستكمل الدور الرابع اليوم، حيث يلعب وست بروميتش ألبيون (المستوى الثاني) مع ولفرهامبتون، وواتفورد (المستوى الثاني) مع ساوثمبتون (المستوى الثاني)، وليفربول مع نوريتش سيتي (المستوى الثاني)، ونيوبورت كاونتي (المستوى الرابع) مع مان يونايتد.