بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو - رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي - حاكم عام أستراليا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولأستراليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.