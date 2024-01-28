أسامة دياب



أكد سفير فيتنام لدى الكويت نغو توان ثانج أن عام 2023 كان مميزا بالنسبة لأعداد السياح في بلاده بشكل عام وخاصة بعد تسهيل إجراءات السفر ومنح التأشيرة «أونلاين» لافتا إلى أن عدد الكويتيين منهم وصل الى نحو 1000 سائح العام الماضي، كاشفا عن وجود مناقشات مع الخطوط الجوية الكويتية لتنظيم رحلات لفيتنام عبر بانكوك حاليا متوقعا البدء فيها خلال مارس المقبل.



وقال ثانج في تصريح للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بفندق شاطئ الكوت للاحتفال بالعام القمري الجديد واعتراف الأمم المتحدة بهذا اليوم كعطلة، بحضور أبناء الجالية الفيتنامية والسفراء وممثلي الأمم المتحدة وعدد من المواطنين، إن عدد الفيتناميين في الكويت يتراوح بين 300 و400 فيتنامي يعملون في قطاعات البترول والغاز ومشاريع بناء مطار الكويت، بالإضافة الى عدد من مضيفات الطيران يعملن في الخطوط الجوية الكويتية واللاتي ارتفعت أعدادهن مؤخرا، وبعض الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية في جامعة الكويت.



وذكر أن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات «نغي سون» أحد أكبر الاستثمارات الكويتية في فيتنام تمكنت من دفع قسط قرضها للممولين قبل شهرين، لافتا إلى ان أعمالها تسير بشكل جيد جدا حاليا للوفاء بمتطلباتها، موضحا ان المصفاة توقفت خلال أكتوبر الماضي لمدة 40 يوما من أجل الصيانة الدورية الأولى لها بعد 5 سنوات عمل. ولفت إلى وجود تعاون ثقافي جيد مع الكويت حيث قدمت منحا دراسية لفيتنام للدراسة باللغة العربية لمدة عام وهذا أمر جيد ويسهم في تقوية العلاقات الثقافية بين شعبي البلدين.