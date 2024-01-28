أكد مسؤول صيني أهمية العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع دولة الكويت مشيرا إلى أنها من أولى الدول التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين في عام 1971 وأول دولة في الشرق الأوسط تنضم لمبادرة (الحزام والطريق) عام 2013. وذكرت سفارتنا لدى الصين في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أن ذلك جاء خلال لقاء عقده مدير عام وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فو هوا مع سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم.



وأشاد مدير (شينخوا) بالزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في سبتمبر الماضي، خلال توليه منصب ولي العهد آنذاك، إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ والتغطية الواسعة التي حظيت بها هذه الزيارة من وسائل الاعلام الصينية.



وأعرب عن استعداد (شينخوا) لتعزيز وتطوير التعاون مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بما يتناسب والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن التعاون المثمر بين وسائل الاعلام يعد جزءا مهما لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.



ومن جانبه، أشار السفير الناجم إلى الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين في سبتمبر الماضي لحضور افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو وعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني أعقبها توقيع سبع مذكرات تفاهم تتعلق بمشاريع تنموية ومشاريع للبنى التحتية.



وأكد أن العلاقات الكويتية - الصينية تمر اليوم بأفضل مراحلها خاصة أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا لمبادرة الحزام والطريق التي تتوافق مع رؤية الكويت 2035 وايضا اهتمام الصين بالمشاريع الواعدة في دولة الكويت.



وذكر الناجم أنه منذ انشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1971 فإن دولة الكويت تدعم وتتمسك بمبدأ الصين الواحدة، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد مرور 53 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.