حصل طلاب الجامعة الأسترالية على المركز الثالث في مسابقة هواوي الإقليمية النهائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وبدأت مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمسابقتين تمهيديتين حيث شارك أكثر من ربع مليون مشارك من دول مختلفة يتنافسون ضمن ثلاثة مجالات، وهي الحوسبة والشبكات، والحوسبة السحابية، حيث يتأهل الفائزون بالمسابقات التمهيدية إلى المسابقة النهائية الإقليمية التي أقيمت في البحرين.



وقام طلاب الجامعة الأسترالية: عثمان مزهر وفيصل النويم وهيا منصور، بتمثيل الكويت في المسابقة الإقليمية تحت إشراف م.محمد زكي، أستاذ أول في قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيات لدى الجامعة الأسترالية.



وفي ختام المسابقة، حاز فريق الكويت المركز الثالث في مسابقة الشبكات حيث شارك معهم بالمسابقة 63 فريقا من 11 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وبالإضافة إلى إنجاز الفريق بالمسابقة، قامت «هواوي» بمنح الجامعة الأسترالية جائزة أفضل مؤسسة أكاديمية للعام الخامس على التوالي، ويعد هذا الإنجاز الباهر الذي حققته الجامعة الأسترالية وفريقها تحت قيادة وإدارة الجامعة بمنزلة بيان لالتزام الجامعة بالتفوق الأكاديمي في المسابقات المحلية والإقليمية.