اختتمت وفود الطلاب والطالبات المشاركين في مبادرة «كن من المتفوقين» رحلتيهما إلى تونس وفيتنام، والتي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية للطلبة الفائقين من المرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية.



وقالت مشرفة رحلة الطالبات المتوجهة الى فيتنام فاطمة التركيت إن الرحلة حققت الأهداف المرجوة وتركت انطباعا إيجابيا للطالبات إثر ما تبذله الكويت ممثلة بصندوقها التنموي من اسهامات انمائية في الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما بعد الزيارات الميدانية التي قام بها وفدا الطلبة والطالبات للمشاريع الممولة من قبل الصندوق، والتقائهم بالمسؤولين ومديري المشاريع حيث لمسوا أثر هذه المساهمات الإيجابية وانعكاسها على حياة الشعوب واقتصادات الدول.



وأضافت التركيت أن الرحلة شملت جولات ثقافية وترفيهية متكاملة أتاحت فرصة للطالبات للتعرف على أبرز ما ينتجه الشعب الفيتنامي، من خلال استكشافهن لأحد أهم منتجات المزارع الفيتنامية كأعواد البخور الفيتنامي، بالإضافة إلى زيارة مصنع السيراميك الذي يعتبر أحد أهم المنتجات التي تصدرها فيتنام.



كما زار وفد الطالبات مشروع تطوير البنية التحتية الساحلية استجابة لتغير المناخ في مقاطعة «تاي تووي» في اقليم تاي بن الذي يهدف إلى دعم البنية التحتية الساحلية لتخفيف الآثار السلبية للفيضانات الناجمة عن تغيرات المناخ.



بدورها، أعربت الطالبة لولوة الهندي عن فخرها بإنجازات الصندوق والذي دائما ما يمد يد العون والمساعدة للدول الفقيرة والمحتاجة، مؤكدة أن الكويت بالرغم من صغر مساحتها الجغرافية فإن لها إنجازات كبيرة كانت سببا في تغيير حياة الشعوب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من مائة دولة حول العالم.