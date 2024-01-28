قال مصدر أمني إن تعليمات صدرت إلى جهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية إلى جانب النجدة والأمن العام بتشديد الحراسات على مختلف دور العبادة، وبعض قطاعات وزارة الداخلية. وأضاف المصدر لـ «الأنباء» أن نحو 30 مواطنا سبق تورطهم في قضايا متعلقة بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو تمويلها، سيتم استدعاؤهم مجددا للتحقيق ومعرفة مدى علاقتهم بمواطنين تم توقيفهم على خلفية تورط مع جماعية إرهابية بهدف تنفيذ أعمال تخريبية، بالإضافة إلى صدور أوامر بإدراج أسماء هؤلاء المواطنين الثلاثين على قوائم الممنوعين من السفر.وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات الاحترازية لا علاقة لها بقضية «الخلية التونسية»، حيث إن هذه قضية منفصلة، وإن اشتركت القضيتان في التورط مع جماعة إرهابية خارجية، مشيرا إلى أن 3 طلاب يدرسون بالمرحلة الثانوية تم ضبطهم في هذا السياق قبل فترة، وتم إطلاق سراحهم بعد عرضهم على النيابة العامة، بعد أن أرشدوا عن المواطنين الذين تم توقيفهم مؤخرا لاستضافتهم خليجيين، حيث أكد الطلبة أن الموقوفين قد غرروا بهم.