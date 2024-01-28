

أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن تنظيم فعالية اليوم العالمي الشتوي لعدّ الطيور يأتي في نطاق مساهمة الجمعية بالفعاليات البيئية الدولية الهادفة لدعم المسيرة البيئية وترسيخ التوعية بين الجمهور بأهمية المحافظة على ثروة البلاد من الطيور المهاجرة او المستوطنة، حيث تضمنت الفعالية العديد من الورش لحماية الشواطئ وتقليل النفايات البلاستيكية فيها.



وقالت العقاب ان فعالية اليوم العالمي الشتوي بعدّ الطيور شهدت العديد من الشراكات الاستراتيجية، فالحرس الوطني شريك استراتيجي وطني، مشيدة بحرص نائب رئيس الحرس الشيخ فيصل النواف على الدفع بمسيرة التعاون بين الحرس الوطني والجمعية، كما أشادت بوكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي لحرصه على المشاركة في تعزيز وإنجاح الفعالية وكل أنشطة الجمعية.



وبينت أن تنوع المشاركات من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والفرق والمجاميع التطوعية يعكس الاهتمام بالبعد البيئي في الكويت، وأن الأنشطة الميدانية والحقلية تستقطب رجال السلك الديبلوماسي من سفراء الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة.



ومن جانبه، أكد محمد شاه رئيس فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية أن موعد وتاريخ عد الطيور يختلف من بلد إلى آخر وفقا لما قد يؤثر على امكانية تواجدها بصورة مستقرة وبالتالي إمكانية رصدها وعدها، لافتا إلى أن أفضل وقت لعد الطيور هو خلال الفترة الزمنية المناسبة للعد الشتوي للطيور في الكويت التي تخلو او تقل فيها هجرة الطيور اي خلال شهري ديسمبر ويناير.



وأضاف شاه: في الكويت بدأنا الفعالية منذ 2012 ولمدة يوم واحد فقط، وهذه المدة غير كافية لمعرفة التعداد بشكل دقيق، وانما هو يساعد في معرفة بعض أنواع الطيور التي تتواجد في موقع الفعالية، ونسعى جاهدين لنطور هذا الحدث لكي يكون التعداد بشكل أوسع بالسنوات القادمة، وذلك عن طريق آلية معينة تتم فيها دعوة المتطوعين للتسجيل في منصة خاصة لهذا التعداد الشتوي.



وحول طرق عمليات العد والآليات التي اتبعها الفريق خلال الفعالية، أوضح انها موزعة على العد بمحطة رصد في المساحات والملاحظات العرضية، مشيرا إلى توثيق آلاف الطيور ومنها النحام الكبير وأبو الخصيف أي البلشونات ومنها الرمادي والصخري والزقزاق الاسكندراني والحنكور ولوهة وكذلك شوهد بموقع الرصد غراب بني الرقبة.



معرض صور



تم تنظيم معرض لصور طيور الكويت بمختلف أنواعها الجارحة والبحرية والخواضة وغيرها، المقيم منها والمهاجر، لتعريف الجمهور بجمال هذه الطيور وتنوعها مما يعكس التنوع الأحيائي في الكويت.