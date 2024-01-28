

تواجد البنك التجاري الكويتي من خلال جناح له في «مروج»، حيث تم تعريف الجمهور على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها التجاري لجميع شرائح العملاء ومنها عروض خاصة للموظفين من خلال حملة تحويل الراتب والتعريف بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

وقد استقبل فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد الجمهور في مروج، حيث تم الرد على استفساراتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة من البنك ومنها حساب الراتب وحساب النجمة، والتعريف بالمزايا المتعددة لحساب «YOU» للشباب.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعريف الجمهور أيضا بعرض تحويل الراتب الذي يوفر للعملاء مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار والعديد من الخدمات، منها أي بطاقة ائتمانية من اختيار العميل لمدة سنتين مجانا أو بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات لمدة سنة مجانا.

وقد لاقى الجناح إقبالا متزايدا من رواد مجمع المروج الذين أشادوا بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يوفرها التجاري لجميع شرائح العملاء سواء كانت حسابات أو بطاقات ائتمانية ومسبقة الدفع، لما توفره من سهولة وأمان في الاستخدام، خاصة أنها أصبحت متاحة بعملات مختلفة تصل إلى 13 عملة من بينها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وهو ما يتيح للعميل إمكانية تعبئتها بهذه العملات والاستفادة من سعر صرف العملات.