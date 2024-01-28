

أعلن بنك الخليج عن تحقيق «وايز»، منصة الاستثمار الرقمية الأكثر ابتكارا في الكويت، والتي تتبع منهجية الاستثمار الحائزة جائزة نوبل، عوائد قياسية تجاوزت توقعات العملاء في عام 2023، بمتوسط 10.7% للمحافظ المتحفظة، و20.9% للمحافظ المرتفعة المخاطر، فيما حققت محفظة «وايز» الإسلامية عوائد بلغت 22%، مما يجعلها أفضل محافظ «وايز» أداء العام الماضي، في حين بلغت عوائد محفظة الدخل 9.2% مدعومة بتوزيعات أرباح سنوية مرتفعة بلغت 6%.



بهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لإدارة الاستشارات الاستثمارية، رقية الرفاعي: فخورون للغاية بالنجاح الكبير لمحافظ «وايز» في عام 2023، والذي يعكس حلولنا الاستثمارية الرقمية المبتكرة والمزايا التنافسية الكبيرة في تحقيق عوائد مستمرة تتجاوز توقعات العملاء.



وأضافت: «وايز» توفر حلولا استثمارية تلبي أهداف العملاء واحتياجاتهم ورغبتهم، سواء في الاستثمار المعتدل أو المرتفع المخاطر، أو الاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه تمكنهم من التحكم في المحفظة، سواء بالاستثمار أو السحب أو الاسترداد على أساس يومي، بالإضافة إلى القدرة على متابعتها بكل سهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت عن طريق الأجهزة الذكية.



وأشارت إلى أن «وايز» باعتبارها أداة للاستثمار الرقمي، ترتكز على الاستثمار الطويل الأمد في محفظة عالمية تتسم بالتنوع المخطط له بعناية، تحقيقا للعوائد المتناسقة مع المخاطر، وذلك بعد الإجابة عن استبيان بسيط، لتحديد الأهداف الاستثمارية للعميل والمدى الزمني للاستثمار ومعدل المخاطر المقبول، حتى تتم التوصية بالمحفظة الأنسب لاحتياجاته.



ولفتت إلى أنه خلال فترة الاستثمار، يراقب مديرو الاستثمار محافظ العملاء بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع العميل لضمان سير خطته الاستثمارية، وفقا للأهداف التي حددها.



وذكرت أن منصة «وايز» تعد الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بكلفة منخفضة وبكل سهولة وشفافية، وبما يمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم الاستثمارية والادخارية، من خلال محافظ عالمية متنوعة، آخذين بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية والمدى الزمني ومعدل المخاطر المقبول لكل مستثمر.