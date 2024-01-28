

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرت مؤشر زخم مشاريع البناء (CPMI) الصادر عن شركة غلوبل داتا، حيث كانت الأفضل أداء في العالم في ديسمبر 2023 وفقا للمؤشر الذي يوفر تقييما لسلامة مشاريع البناء قيد الإنشاء في جميع مراحل التطوير بدءا من الإعلان عن المشروع وحتى اكتمال إنجازه.

وقالت المجلة ان المؤشر يعكس وتيرة التغيير في المشاريع أثناء تقدمها عبر المراحل السابقة لبدء البناء بالإضافة إلى رسم مسار التقدم للمشاريع في مرحلة التنفيذ. ويتم منح كل مشروع يتم تحديثه نقاطا تعكس ما إذا كان التطور الأخير إيجابيا أو سلبيا أو محايدا، ضمن نطاق من -5 إلى +5.

يتم بعد ذلك ترجيح هذه الدرجات بالقيمة النسبية للمشروع إلى القيمة الإجمالية لكل المشروعات في البلد المعني وبالتالي التوصل الى درجة إجمالية لمؤشر الزخم. وأشار التقرير إلى انه بعد شهرين متتاليين من التحسن انخفضت درجة الزخم الإجمالية في ديسمبر، وفقا لآخر تحديث لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية (CPMI) الخاص بشركة غلوبل داتا.

وانخفضت النتيجة الإجمالية إلى 0.70 في ديسمبر من 0.73 في نوفمبر، لكنها لاتزال أعلى من الدرجات المسجلة في الفترة من يونيو 2023 إلى أكتوبر 2023.

وتراجعت درجة المشاريع في مرحلة التنفيذ إلى 0.87 من أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عندما بلغ 0.90 المسجلة في نوفمبر. أما بالنسبة للمشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ فقد انخفضت النتيجة بشكل هامشي من 0.56.إلى 0.53.