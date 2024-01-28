

القاهرة - محمد صلاح



قررت الفنانة دنيا سمير غانم العودة إلى السينما بعد غياب طال لأكثر من ثلاث سنوات منذ قدمت فيلم «تسليم أهالي» مع هشام ماجد ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حيث تعاقدت على بطولة فيلم كوميدي جديد بعنوان «الجارداية» ويشاركها البطولة فيه الفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، وستبدأ دنيا التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب مجلة «لها».



يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسلسل «جت سليمة» الذي عرض في رمضان الماضي وشهد أول ظهور لابنتها «كايلا» معها في عمل فني، وشاركها البطولة كل من: محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، إخراج إسلام خيري، إنتاج أحمد السبكي.