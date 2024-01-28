

تحدثت الفنانة إليسا عن رحلة اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي خلال عام 2018، وقالت إنها شعرت بالخوف من المرض عند معرفتها بإصابتها، لافتة الى أنها لا تزال تعاني من آثاره الجانبية، مثل ارتدائها لقفاز في يدها حتى الآن.



وأشارت إليسا، خلال البرنامج الوثائقي «it›s ok» المذاع عبر منصة «نتفليكس»، إلى أنها أخبرت الطبيب بعدم نيتها إجراء عملية استئصال مهما كانت قوة المرض وأنها ستتعايش معه، لكنها تراجعت عن الأمر بعد ذلك.



وكشفت إليسا عن موقفها من عمليات التجميل، وأوضحت أنها اتخذت قرارا بالتوقف عن إجرائها بعد أن شوهت وجهها، مؤكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر إلى نفسها في المرآة، وتابعت: «كنت لا أستطيع أن أرى نفسي بالمرآة، لأن قشطو خدودي وقشطو فمي، وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت إني أروح أشيل كل حاجة عملتها، عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية».