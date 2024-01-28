

بشار جاسم الكندري



منحت جامعة «جامعة أرابايف الحكومية» العريقة في جمهورية قيرغيزستان (KSU) الباحث والمؤلف والمخرج الفنان القدير عبدالعزيز المسلم، شهادة «بروفيسور فخرية»، تقديرا لدوره الكبير في تسخير الإعلام وتفعيل الدراما في القيم والأعمال الإنسانية، ومبادراته في دعم العمل الإنساني في قيرغيزستان منذ زيارته الأولى في أكتوبر من عام 2015 الى يوم منحه شهادة (بروفيسور فخرية) في 25 الجاري.



جهود الفنان عبدالعزيز المسلم كثيرة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الكويت وجمهورية قيرغيزستان، وتعد الشهادة أعلى وأرقى شهادة تقدمها الجامعة. وصرح الفنان القدير البروفيسور عبدالعزيز المسلم بأن هذه الشهادة الفخرية العالمية ستكون مصدر إلهام لكل مبدع وفنان بأن يسخر علمه وعمله للقيم والأعمال الإنسانية.



وجاء هذا التكريم الأكاديمي العالمي، بعد تكريمه بشهادة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بمناسبة حصوله على جائزة (وشاح الكويت) في العمل الإنساني، وجائزة (الإعلام المسؤول) من الشبكة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكريمه لتأسيس مسرح الشباب للهيئة العامة لشباب، وحصوله على العديد من الشهادات الوطنية والإقليمية والدولية.