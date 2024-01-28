

علقت الفنانة منة شلبي خلال تصريحات إعلامية على الجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة حول مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل، بالقول: «مش هشارك في رمضان السنة دي هكون إجازة سنوية، ولكن بحضر لأفلام جديدة».



إلى ذلك، تستعد منة، حسب مجلة «لها»، لتصوير فيلم «فرقة الموت» من بطولة الفنان أحمد عز وإخراج أحمد علاء، كما تصور فيلم «سلطان الهوى» بطولة الفنان أحمد داود، وتحضر لمسلسل مع السيناريست تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري يحمل اسم «سيدتي العويلة».



ويعد مسلسل «تغيير جو» آخر أعمال منة شلبي الفنية، وقد عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، وضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، عصام عمر، عايدة الكاشف، محمود قابيل، وهو تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قصة «شريفة» التي تواجه العديد من الأزمات، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدئات، ومع تطور الأحداث التي تدور بين بيروت والقاهرة تقع في حب أستاذ جامعي.