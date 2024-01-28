

أقيم حفل الافتتاح الرسمي للموسم الثاني من KIB / The Stadium، البطولة الرياضية الاحترافية الرائدة والأولى من نوعها في الكويت، التي تمتد بين 26 يناير الجاري و17 فبراير المقبل، وتركز بشكل خاص هذا العام على رياضة الفروسية.

وتمثل نقلة نوعية في المبادرات الرياضية المحلية، حيث تستضيف بطولة قفز حواجز فريدة من نوعها على شاطئ مارينا بمشاركة فرق محلية ودولية للمرة الأولى.

وتسلط البطولة الضوء على أهمية الرياضة في مجتمعاتنا العربية كأداة تطوير ومضمار للإبداع، كما تعتبر منصة للإضاءة على المواهب المحلية الصاعدة والإنجازات الكويتية المتعددة في عالم الرياضة، وتحديدا رياضة الفروسية.



وافتتح الموسم الثاني من البطولة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ورئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، والمدير التنفيذي لشركة سافكس أحمد الماجد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الإدارة التنفيذية وموظفي KIB.



وفي حديثها عن البطولة وحفل الافتتاح، عبرت المدير في إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، مروة معرفي، عن فخرها بنجاح الحفل وتنظيم هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية، قائلة: «تعكس KIB / The Stadium التزامنا الراسخ بتعزيز الرياضة وتوفير بيئة مثلى للاحتفاء بمواهبنا الرياضية الكويتية، خصوصا الشابة منها.



وبمناسبة تنظيم شركة سافكس لهذا الحدث المميز، قال المدير التنفيذي في الشركة، أحمد الماجد: «يملؤنا الفخر والحماس، إذ نعلن عن تنظيمنا لمنافسة قفز الحواجز من فئة 3 نجوم في الكويت، لأول مرة منذ العام 2008.

ونحن نرى في KIB / The Stadium حدثا رائدا يرتقي بالمشهد الرياضي المحلي».