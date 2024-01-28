

هادي العنزي



يصطدم في الـ 5 مساء اليوم التضامن بالقادسية متصدر ترتيب الدوري العام لكرة السلة، بمواجهة تجمعهما على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وتتبعها في الـ 7:30 مساء على الصالة نفسها مواجهة متكافئة نسبيا تجمع الصليبخات والنصر، ضمن منافسات القسم الثاني للدوري.

وأسفرت مواجهة القادسية وكاظمة الخميس الماضي، عن فوز الأصفر بفارق 6 نقاط (88-82)، ليبتعد بصدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما وصل كاظمة إلى النقطة الـ 20، كما تغلب العربي على القرين 97-51، ليرفع الأخضر رصيده إلى 17 نقطة، وحصل القرين على نقطة الخاسر ليصل إلى 15 نقطة.

بالعودة إلى مواجهتي اليوم، فإن القادسية أقرب إلى الفوز وبفارق كبير على «العنيد»، نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، ويضم الأصفر العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه من بينهم عبدالمحسن الموسوي، ومحمد أشكناني، وعبدالله توفيق، وسعد الرفاعي، فيما يعاني فريق المدرب الوطني خالد القلاف من تراجع نتائجه بالدوري.

ومن المتوقع أن يواصل مدرب الصليبخات فهد برجس سعيه لخطف مقعد مؤهل في الدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري، عبر تحقيق الفوز على النصر، والوصول إلى النقطة الـ 21.