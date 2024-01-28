

الدوحة - فريد عبدالباقي



سيكون على الإمارات استعادة ثقة جمهورها الغاضب والتأهل الى ربع النهائي للنسخة الثالثة تواليا، عندما تواجه طاجيكستان المنتشية بإنجازها، اليوم على ستاد أحمد بن علي في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر.



وتأهلت الإمارات إلى هذا الدور بعد حلولها ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد فوزها على هونغ كونغ 3-1، تعادلها مع فلسطين 1-1 وخسارتها أمام إيران 1-2.



أما طاجيكستان التي حققت التأهل الى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في البطولة القارية، فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط أيضا، بتعادلها مع الصين سلبا، خسارتها أمام قطر المضيفة 0-1 وفوزها المتأخر على لبنان 2-1.



ورغم التأهل الى ثمن النهائي الثالث تواليا بعد نسختي 2015 و2019، طالت الانتقادات مدرب الإمارات، البرتغالي باولو بينتو، لعدم استقراره على تشكيلة ثابتة وإشراك لاعبين في غير مراكزهم مثلما فعل في لقاء إيران عندما دفع بالظهيرين بدر ناصر وخالد الظنحاني في قلب الدفاع.



كما طال الانتقاد بينتو لتجاهله المخضرم علي مبخوت (33 عاما) الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 85 هدفا، وأبقاه على مقاعد الاحتياط في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، ثم استبعده نهائيا أمام إيران رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاما) بسبب الإصابة، بعدما فضله بينتو في أول مباراتين على مهاجم الجزيرة.



وتعول طاجيكستان التي سبق أن تعادلت مع الإمارات 0-0 في أبوظبي وديا في مارس 2023 على الروح العالية للاعبيها واستكمال مشاركتهم التاريخية في البطولة.



وامتاز المنتخب الطاجيكي في المباريات الثلاث في دور المجموعات بالقوة البدنية وامتلاكه لمجموعة جيدة من اللاعبين في مقدمتهم حارس المرمى رستم يتيموف ولاعب الوسط امادوني كامولوف والمهاجم شاهروم سامييف والقائد بارفيزدزون عمرباييف صاحب اول هدف لبلاده على الإطلاق في كأس آسيا.



أستراليا مرشحة لتخطي إندونيسيا



وتلتقي أستراليا الفائزة باللقب عندما استضافت البطولة عام 2015 مع إندونيسيا على ستاد جاسم بن حمد.



تصب الترشيحات في مصلحة المنتخب الأسترالي الأكثر خبرة، في حين تخوض إندونيسيا الأدوار الإقصائية في البطولة القارية للمرة الأولى.



وقدمت أستراليا التي لا تضم أسماء كبيرة في صفوفها عروضا صلبة في الدور الأول من دون أن تلعب كرة قدم جميلة، فتفوقت على الهند 2-0 ثم على سورية 1-0 قبل أن تكتفي بالتعادل مع أوزبكستان 1-1.



والهدف الأوزبكي كان الأول الذي يدخل مرماها بعد 609 دقائق.



ويعتمد المنتخب الأسترالي على اللياقة البدنية العالية للاعبيه وقوتهم الجسدية الهائلة التي يجسدها قلب الدفاع هاري سوتار الذي يلعب في صفوف ليستر سيتي في دوري «تشامبيونشيب» في إنجلترا.



وعموما، يبقى السلاح الأخطر لـ «سوكيروز» الكرات العالية داخل المنطقة والكرات الثابتة.



أما إندونيسيا فاحتاجت الى هدف التعادل الذي سجله قيرغيزستان في مرمى عمان قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق لتضمن تأهلها على حساب المنتخب الخليجي، وذلك بفضل فوزها الوحيد في دور المجموعات على فيتنام 1-0.