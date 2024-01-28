

شهدت بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر تأهل 4 منتخبات لثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها، حيث لم يسبق لتلك المنتخبات أن وصلت لدور الـ 16، إلا أنها نجحت في تحقيق ذلك خلال النسخة الحالية.



وتمكنت منتخبات فلسطين وسورية وإندونيسيا وطاجيكستان من عبور دور المجموعات للمرة الأولى وكتبت تاريخا جديدا لها على المستوى القاري. ويعتبر منتخب فلسطين من أكثر المنتخبات توازنا على مستوى تسجيل واستقبال الأهداف في دور المجموعات، حيث سجل 5 أهداف واستقبل مثلها.



وتأهل المنتخب الإندونيسي بعد أن حل في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف العراق المتصدر برصيد 9 نقاط، واليابان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وضمن منتخب إندونيسيا تأهله ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث. في حين تأهل منتخب طاجيكستان بشكل مباشر بعد أن حل في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف منتخب قطر المتصدر برصيد 9 نقاط.