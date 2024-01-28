

أبدى مدرب المنتخب الأسترالي غراهام أرنولد تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق الفوز في المواجهة المقررة اليوم أمام المنتخب الإندونيسي على ملعب جاسم بن حمد في الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وتحدث مدرب منتخب أستراليا، في مؤتمر صحافي أمس بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة، مؤكدا أن استعداداتهم تسير بالشكل المطلوب، حيث خاض المنتخب تدريباته بتركيز كبير وبالصورة المعتادة بعد التأهل من مرحلة دور المجموعات، التي حققوا فيها المطلوب.

وأوضح أرنولد أن مهمة منتخبه لن تكون سهلة رغم الفوارق الفنية التي تصب في مصلحة أستراليا، مؤكدا أن المنتخب الإندونيسي قدم مستوى جيدا في دور المجموعات، وأظهر إمكانيات كبيرة، ما جعله يترشح للدور ثمن النهائي بعد تواجده ثالثا في المجموعة الرابعة، مشيرا إلى صعوبة جميع المباريات في هذه البطولة.

ورفض المدرب الحديث عن التتويج باللقب حاليا، مشيرا إلى أن تركيزهم ينصب على مواجهة إندونيسيا ولا يريدون التفكير في الحديث عن المنافسة على البطولة، لأنهم مطالبون بتحقيق الفوز.