

يتفوق المنتخب السعودي بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، على جميع المنافسين في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023. ويضرب الأخضر متصدر مجموعته موعدا مع الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل في صراع ثمن النهائي.



واحتل الأخضر صدارة ترتيب تصنيف المنتخبات المشاركة وفق موقع «سوفا سكور» الخاص بالإحصائيات بعد انتهاء منافسات دور المجموعات. ورغم أن السعودي لم ينتصر في جميع مبارياته ولم يحصد 9 نقاط كاملة بل جمع 7 منها، لكنه تفوق على المنتخبات الأخرى التي فعلت ذلك، وهي: قطر والعراق وإيران. وقد حصد المنتخب السعودي 7.17 نقاط، وأقرب منتخب خلفه هو الأسترالي برصيد 7.08 نقاط، ثم قطر برصيد 7.06 نقاط، وبعدها إيران برصيد 7.05 نقاط.



كما تصدر «كانغ إن لي» لاعب كوريا الجنوبية المركز الأول في تصنيف اللاعبين برصيد 8.40 نقاط.