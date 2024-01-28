

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو، أن فريقه بات جاهزا مواجهة منتخب طاجيكستان اليوم في دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.



ونقل الموقع الرسمي لشبكة قنوات «الكاس» تصريحات بينتو في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، حيث قال: «نحن مستعدون لمواجهة منافسنا في دور الـ 16، قمنا بالاستعداد بطريقة جيدة، ونتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة أمام منتخب وصل إلى هذه المرحلة بحماس وزخم كبيرين، ونجح في التأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه ولعب بأسلوب جيد وقدم أداء إيجابيا طوال مرحلة المجموعات». وأضاف: «يضم منتخب طاجيكستان لاعبين بارعين. ورغم المشاكل التي يعاني منها خط الدفاع لديهم لكنهم على مستوى الهجمات المعاكسة فهم جيدون والمباراة ستتطلب من المنتخب الإماراتي تركيزا كبيرا للفوز والعبور للدور التالي».



وأشار مدرب منتخب الإمارات، إلى أن منتخب طاجيكستان لديه حافز قوي حيث أنه تأهل إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له في البطولة القارية، لكنه شدد على أن ذلك ليس أقوى من حوافز منتخبه الذي تأهل وحقق هدفه المبدئي.



وأوضح أن مواجهة اليوم ستكون صعبة ولن يكون منتخبه الأوفر حظا في هذه المباراة، لكنهم سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لتصحيح الأخطاء السابقة ومواصلة مشوارهم في البطولة.