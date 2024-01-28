

انتهى الدور الأول من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم والمقامة حاليا في قطر على وقع عدد من النتائج الإيجابية للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، بعد تأهل 8 منها إلى دور الـ 16، باستثناء منتخبي لبنان وعمان اللذين ودعا المسابقة، لكن يبقى هناك تألق عربي آخر متعلق بقائمة ترتيب الهدافين.



وأفرزت مباريات دور المجموعات تصدر نجم منتخب العراق أيمن حسين ترتيب قائمة الهدافين بـ 5 أهداف، ساهم بها في احتلال منتخب «أسود الرافدين» صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، على حساب عملاق الكرة الآسيوية، منتخب اليابان، إضافة إلى منتخبي فيتنام وإندونيسيا.



وكان أيمن حسين (28 سنة)، المحترف في نادي القوة الجوية العراقي، قد افتتح رصيده في بطولة كأس آسيا الحالية، بهدف في انتصار منتخب بلاده على إندونيسيا 3-0، ثم ثنائية تاريخية في مرمى «الكومبيوتر الياباني»، وأتبعها بثنائية أخرى ضد فيتنام وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة 3-2، وهذا قبل مواجهة منتخب الأردن في الدور الثاني، في حين أن الجماهير العراقية تتمنى بدورها أن يكون تألق هذا اللاعب بوابة إعادة التاج إلى خزائن منتخب «أسود الرافدين» والغائب منذ عام 2007.



يأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة هدافي كأس آسيا لكرة القدم 2023 نجم منتخب قطر ونادي السد، أكرم عفيف، الذي سجل 3 أهداف في العرس الآسيوي حتى مباريات الدور الأول، وقد بدأها بثنائية في مرمى منتخب لبنان بافتتاح البطولة، ثم بهدف ثان في لقاء الجولة الثانية بمرمى طاجيكستان، على أن يواجه منتخب «العنابي» في الدور الثاني منتخب فلسطين، مع الإشارة إلى أن أكرم عفيف يتقاسم وصافة الهدافين كذلك مع لاعب منتخب اليابان، أياسي يويدا، ومهاجم كوريا الجنوبية كانغ إين لي (3 أهداف).



كما أن هناك في قائمة ترتيب الهدافين أسماء لاعبين في المرتبة الثالثة تمكنوا من تسجيل هدفين في مسابقة كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الحالية، من بينهم 5 لاعبين عرب، وهم ثنائي منتخب الإمارات، يحيى الغساني وسلطان الأميري، وأيضا ثنائي منتخب الأردن، موسى التعمري ومحمود المرضي، إضافة إلى لاعب منتخب فلسطين عدي الدباغ، مع الإشارة إلى أن هناك أسماء أخرى في القائمة برصيد هدفين، من بينهم نجم منتخب اليابان، تاكومي مينامينو ومهاجم منتخب إيران، مهدي تارمي وغيرهم.