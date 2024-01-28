

أكد المدرب الكرواتي لمنتخب طاجيكستان بيتر سيغارت أن منافسات كأس آسيا الحالية المقامة في قطر تشهد تنظيما استثنائيا وفريدا من نوعه، مشددا على أن النسخة الحالية من البطولة القارية تعتبر الأفضل على الإطلاق نتيجة للجهود التي تبذلها دولة قطر لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير بأفضل صورة ممكنة.



وقدم مدرب طاجيكستان الشكر للاتحاد الآسيوي وللجنة المنظمة على دورهما في إنجاح النسخة القارية الحالية، مشيرا إلى أن الأجواء بصورة عامة مميزة ويشعر بسعادة كبيرة لاستمراره في خوض المنافسة القارية بعد أن قاد منتخب طاجيكستان للتأهل لدور الـ 16 للمرة الأولى تاريخيا.



وحول نجاحه في قيادة طاجيكستان للتأهل التاريخي لدور الـ 16 خلال المشاركة الأولى له في البطولة، قال إنه يشعر بفخر كبير لتحقيق ذلك وأنه أعد المنتخب الطاجيكي بالصورة اللازمة حتى يكون منافسا في دور المجموعات ويتمنى أن يتواصل النجاح بالتأهل للدور ربع النهائي، مشيدا بالجهود التي بذلها اللاعبون خلال المرحلة السابقة وأن عليهم الاستعداد بأفضل صورة للمباراة المقبلة حتى يكمل المنتخب الطاجيكي مشواره بنجاح في البطولة.