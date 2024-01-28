

شدد مدرب منتخب إندونيسيــا، الكــوري الجنوبـي شين تاي يونغ، على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه اليوم أمام المنتخب الأسترالي على ستاد جاسم بن حمد في الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.



وتحدث مدرب منتخب إندونيسيا، فــي مؤتمر صحافي أمس بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة، مؤكدا أن تحضيراتهم للمباراة جيدة، حيث تدرب المنتخب بمعنويات عالية عقب إعلان تأهله من مرحلة دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، مشيرا إلى أن التأهل لهذه المرحلة كان مفاجأة سارة بالنسبة لهم، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي مستقبلا على كرة القدم في إندونيسيا.



وأعرب شين تاي عن أمله في تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم في المواجهة، وسيعملون على عكس التطور الذي وصل إليه المنتخب في مشاركته بهذه النسخة من البطولة في قطر، وستكون مواجهة أستراليا تحديا كبيرا ينتظرهم.