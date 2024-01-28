

أكملت المنتخبات الـ 16 عقد منافسات دور ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023، وذلك بتأهل منتخبات قطر وطاجيكستان من المجموعة الأولى، وأستراليا وأوزبكستان وسورية من المجموعة الثانية، وإيران والإمارات وفلسطين من المجموعة الثالثة، والعراق واليابان وإندونيسيا من المجموعة الرابعة، والبحرين وكوريا الجنوبية والأردن من المجموعة الخامسة، والسعودية وتايلند من المجموعة السادسة.



نجد أن القيمة السوقية للمنتخبات الـ 16 تبلغ 785.87 مليون يورو، ويتصدر اليابان القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 318 مليون يورو، ثم يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بـ 193 مليون يورو، ويليه الإيراني في المركز الثالث بـ 51.58 مليون يورو، ثم الأسترالي الذي جاء رابعا بـ 41 مليون يورو، وحل الإمارات خامسا بـ 32.55 مليون يورو، وسادسا أوزبكستان بـ 25.45 مليون يورو، وسابعا السعودية بـ 23.15 مليون يورو، وثامنا سورية بـ 16.58 مليون يورو، وقطر في المركز التاسع بـ 15.90 مليون يورو، وفي المركز العاشر الأردن بـ 13.65 مليون يورو، والعراق في المركز الـ 11 بـ 12.35 مليون يورو، ثم البحرين بالمركز الـ 12 بـ 10.08 ملايين يورو، وبعد ذلك تايلند بالمركز الـ 13 بـ 10.5 ملايين يورو، ثم إندونيسيا في المركز الـ 14 بـ 8.90 ملايين يورو، وجاء طاجيكستان في المركز الـ 15 بـ 6.50 ملايين يورو، وجاء فلسطين أخيرا في المركز الـ 16 بـ 6.68 ملايين يورو.



وفي المقابل، يتصدر منتخب الصين قائمة المنتخبات التي غادرت منافسات دور المجموعات بـ 11.33 مليون يورو، ثم سلطنة عُمان بـ 9 ملايين يورو، ثم لبنان 7.55 ملايين يورو، وماليزيا بـ 6.78 ملايين يورو، والهند بـ 6.53 ملايين يورو، وقيرغيرستان بـ 6.28 ملايين يورو، وهونغ كونغ بـ 6.03 ملايين يورو، وأخيرا فيتنام 5.83 ملايين يورو، ليبلغ المجموع 59.33 مليون يورو.