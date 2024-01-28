

ضيق ريال مدريد الخناق على جيرونا وأزاحه عن الصدارة مؤقتا، وذلك بفوزه على مضيفه لاس بالماس 2-1 أمس في المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي النادي الملكي فينيسيوس جونيور (65)، وأوريلين تشواميني (84)، فيما سجل هدف بالماس الوحيد خافيير مونييز (53)، ليرفع الريال رصيده إلى 54 نقطة، بفارق نقطين عن جيرونا، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 31 نقطة في المركز الثامن. وفاز ديبورتيفو ألافيــس علــى مضيفه ألميريا ٣ - ٠ صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة الجمعة ويلعب اليوم سلتا فيغو مع جيرونا، وقادش مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا.



إيطاليا



وفي إيطاليا، عاد تورينو بفوز ثمين من أرض مضيفه كالياري 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ 22 من بطولة إيطاليا لكرة القدم. ليرفع الفائز رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع. وتستكمل المرحلة الـ 22 للدوري بلقاء جنوى مع ليتشي، ومونزا مع ساسولو، ونابولي مع لاتسيو، وفيرونا وفروزينوني، وفيورنتينا مع إنتر.



فرنسا



وفي الدوري الفرنسي، يسعى بريست لتأكيد حضوره القوي هذا الموسم عندما يواجه باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب مرتين في غضون عشرة أيام، بدءا من المباراة التي تجمعهما الأحد في المرحلة الـ 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. بريست الذي يملك 34 نقطة من 18 مباراة يتخلف عن سان جرمان بفارق تسع نقاط، علما أن الأخير فاز في المباريات الـ 14 التي جمعت الطرفين. وسيسعى باريس بقيادة نجمه كليان مبابي، الى ترويض بريست وتثبيت اقدامه في الصدارة حيث يقترب اكثر فأكثر من لقبه الـ 12 في الدوري.



ألمانيا



إلى ذلك، تغلب أمس بايرن ميونخ على اوغسبورغ ٣ - ٢، وعزز أينتراخت فرانكفورت موقعه في المركز السادس بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، ليرفع الفائز رصيده إلى 31 نقطة بفوزه الثامن هذا الموسم والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة. ويلتقي اليوم أونيون برلين مع دارمشتات وبوروسيا دورتموند وبوخوم.