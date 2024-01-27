استقبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني عددا من المواطنين في مكتبه بديوان عام الوزارة، تنفيذا لما جاء في الكلمة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأهمية اتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وتطبيقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بتفعيل سياسة الباب المفتوح والتواصل مع المواطنين.



وأكد العدواني عزمه على استمرار التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء، والتي تأتي أيضا في إطار رؤيته لخدمة المواطنين بشكل أفضل، وتفعيل الحوار المباشر، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين، والتزاما بالشفافية والتواصل البناء معهم، وذلك لضمان استمرار تحسين أداء الوزارة بجودة عالية.

وأشار إلى أن التواصل المفتوح يحقق تشكيل شراكة قوية، ويعزز من فهمنا المشترك كمسؤولين ومواطنين ومنتسبين للوزارة، في تطوير جميع القضايا التعليمية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق مصلحة المواطنين، ومصلحة العمل، وجودة العملية التعليمية.