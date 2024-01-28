أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء أمس، بيانا رحبت فيه بـ «التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وعدم الالتزام بموجباتها المنصوص عنها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها».



ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى «اتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية، من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والدواء، بغية دفعهم الى الهجرة القسرية خارج قطاع غزة».



كما أشادت بجهود جمهورية جنوب أفريقيا، وأكدت على أنها كانت تأمل «أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، القائم على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحده القادر على إرساء الأمن والسلم والرخاء في منطقة الشرق الأوسط».